رئيسي: طوفان الأقصى أيقظ الوجدان العالمي + فيديو

العالم - إيران

وفي كلمته بمنبر الأحرار على أعتاب يوم القدس العالمي أكد الرئيس رئيسي أن مبادرة الإمام الراحل قدس سره في تسمية يوم القدس العالمي وحدت الصفوف من أجل تعزيز جبهة المقاومة.

وقال إن: التطورات الأخيرة أثبتت أن الكيان الاسرائيلي ضعيف، وهذا تحقيق للوعد الإلهي.

و شدد على أن جرائم الكيان بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تظهر عدم التزام الاحتلال بالقوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف رئيسي: تحولت مسألة غزة إلى معيار لشرف الإنسانية، وإن صمود سكان القطاع ومقاومتهم أفشلت الاحتلال من تحقيق أهدافه.

وأكد أن: العالم اليوم لم يعد كما كان في السابق، ولكن الاحتلال يواجه اليوم سيلا من المشاكل وأبرزها انتصار المقاومين على ترسانته.

وقال الرئيس الإيراني إن: طوفان الأقصى أيقظ الوجدان العالمي الذي لم ينخدع بأن الكيان مظلوما.