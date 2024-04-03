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روسیا تكشف مفاجأة: فرنسا تجهّز 1500 جندي لأوكرانيا

روسیا تكشف مفاجأة: فرنسا تجهّز 1500 جندي لأوكرانيا
الأربعاء ٠٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن فرنسا تجهّز نحو 1500 جندي لإرسالهم إلى أوكرانيا.

العالم - روسیا

وأضافت زاخاروفا أن "قيادة الفيلق الأجنبي الفرنسي وافقت في بداية مارس على تشكيل مجموعة تكتيكية قوامها حوالي 1.5 فرد ومن المتوقع أن تصبح جاهزة في أبريل الجاري لإرسالها للقتال في أوكرانيا".

وكان مدير الاستخبارات الروسية سيرغي ناريشكين قد صرح في 18 مارس الماضي، بأن فرنسا تعد قوات لإرسالها إلى أوكرانيا، وقوامها حوالي ألفي شخص، محذرا من أنها ستصبح "هدفا مشروعا وأولويا للجيش الروسي".

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي دعا دول الغرب إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا إلا أن دعواته لم تلق قبولا لدى سكرتير "الناتو" ينس ستولتنبيرغ وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا خشية من المواجهة مع روسيا.

إلا أن ماكرون عاد لاحقا وشدد على أنه لا توجد "خطوط حمراء" في تقديم المساعدة لكييف وإمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.

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