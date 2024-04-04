ارتفاع حصيلة شهداء القوات الأمنية الى 5 كوادر اثر هجمات ارهابية جنوب شرق البلاد

العالم - ايران

والشهداء الذين ارتقوا؛ جندي وحارس ثوري وتعبوي واثنين من قوى الامن الداخلي في تشابهار جنوب سيستان وبلوشستان.

كما قُتِل خمسة إرهابيين في هذه الهجمات، والاشتباكات مستمرة في نقاط بمدن سرباز وراسك وتشابهار، حيث تحاصر القوات الأمنية الإرهابيين بشكل كامل.

وبحسب نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن وإنفاذ القانون ، فإن العمليات المتزامنة للإرهابيين في تشابهار وراسك باءت بالفشل في ظل التصدي لهم من قبل القوات الأمنية وإنفاذ القانون.

وقال سيد مجيد ميراحمدي، فجر اليوم الخميس، عن آخر تفاصيل الاشتباكات في جنوب سيستان وبلوشستان: في راسك، هزم الإرهابيون تماما وتحاصرهم قوات الأمن.

وأضاف: تم دحر الإرهابيين الذين هاجموا مقر الحرس الثوري في تشابهار ولجأوا إلى المبنى المجاور، وهناك أربعة إرهابيين محاصرون.

وتابع ميراحمدي: إن الإرهابيين إما قتلوا وإما تحاصرهم قوات الأمن.

وقال: لقد أخذ الإرهابيون مواطنا من تشابهار رهينة، وعملية القوات الأمنية لإنقاذ حياته تتم بحذر شديد.