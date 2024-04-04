الخارجية الايرانية تدعو جميع الحكومات والشعوب الاسلامية لدعم فلسطين

العالم - ايران

وقالت وزارة الخارجية في بيان صدر عشية اليوم العالمي للقدس اننا نقف اليوم على اعتاب اليوم المائتين لبدء الجرائم الاخيرة للصهاينة ضد قطاع غزة، هذه الجريمة التي باتت كارثة كبرى للبشرية، فالكيان الصهيوني يواصل اقترافه الجرائم المروعة في غزة.

واكدت ان عار هذه الجرائم البشعة سيبقى مثبتا دائما على جبين حماة هذا الكيان وعلى راسهم نظام الولايات المتحدة الامريكية وباقي الدول الغربية التي لم تحل دون وقوع هذا الظلم الفظيع فحسب بل قدمت منذ اليوم الاول الدعم لهذا الكيان مؤكدة ان ذلك لن يمحى من ذاكرة التاريخ البشري.

واضافت الخارجية الايرانية اننا فيما شهدنا طيلة الاشهر الستة الماضي انسجاما وتماسكا هائلين بين الناس المنادين بالعدالة واصحاب الضمائر الحية في التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم والاعراب عن الكراهية والسخط من الكيان الصهيوني القاتل للاطفال في عواصم ومدن وقرى بلدان العالم من الشرق الى الغرب وحتى في شوارع عواصم ومدن الدول الغربية، فان صرخة مظلومية وشجاعة الشعب الفلسطيني البطل وكذلك حقيقة ما يجري في فلسطين، ستصدح في اليوم العالمي للقدس هذا العام اكثر من اي وقت مضى من حناجر مئات الملايين من الاناس الداعين للعدالة والاحرار في اقاصي العالم.

واكدت وزارة خارجية دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لمسار البت الذي تقوم به محكمة العدل الدولية في المتابعة الحقوقية للاحتلال المستمر لارض فلسطين وخرق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وكذلك دعم جهود سائر دول العالم على طريق اقرار حقوق الشعب الفلسطيني.