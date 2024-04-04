استعراض بحري على طول سواحل دول محور المقاومة عشية يوم القدس العالمي

العالم - خاص بالعالم

وانطلقت المسيرة البحرية لقوات التعبئة الإيرانية في بندر عباس دعما لفلسطين وبأمر من قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الإدميرال علي رضا تنكسيري.

وشارك في المسيرة أكثر من 3 آلاف قارب وسفينة انتشرت في المياه الإقليمية على طول المنطقة الشمالية من محافظة خوزستان حتى بحر عمان.

وكان الادميرال تنكسيري قد أعلن أن العرض البحري سيجري على طول سواحل دول محور المقاومة بالتزامن مع يوم القدس العالمي.

وقال موفد قناة العالم الى منطقة بندر عباس: نشهد اليوم استعراضا بحريا لقوات حرس الثورة الإسلامية بالاضافة الى قوات التعبئة والزوارق والسفن في مدينة بندر عباس، وتبدأ هذه الفعالية من اقصى الشرق في الخليج الفارسي وصولا الى ميناء بندر عباس وتحديدا مضيق هرمز وايضا تصل هذه المسيرة الى اقصى الغرب في بحر عمان.

واضاف: هناك مناطق وزوارق متعددة تشارك في هذه الفعالية، بالاضافة الى فعاليات متعددة، وبالتزامن تجري في البحر الاحمر في ميناء الحديدة وايضا في سوريا في لبنان وفي العراق بالبصرة وايضا في شمال ايران في بحر خزر.

وتابع مراسلنا: هذه الفعاليات تأتي بالتزامن مع فعاليات يوم القدس العالمي وتحمل رسائل عديدة، أبرزها التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني وقضيته لا سيما في البحار، وهنالك رسائل كامنة في هذه الفعالية التي أتت بالتزامن في هذه النقطة وايضا في البحر الاحمر الذي يشهد صداما مع الكيان الاسرائيلي وضربا للمصالح الاسرائيلية من قبل حركة انصار الله اليمنية.

وافاد مراسنا الزميل محمد باقر علي: إن الرسائل تؤكد ان المسار هو ذات المسار وان الدعم الذي يقدمه الشعب اليمني الى فلسطين، تأتي هذه الفعالية كتأييد له.

وافاد أن بارجة الشهيد رودكي هي من اكبر واعظم البوارج الحربية في بحرية حرس الثورة الإسلامية وانضمت الى اسطول البحرية في عام 2020. وهذه البارجة كانت هي غرفة العمليات وقيادة هذا الاستعراض في ميناء بندر عباس في مضيق هرمز بالاضافة الى بوارج وقوارب وزوارق متعددة في هذه المنطقة و13 نقطة اخرى في محور المقاومة دعما للشعب الفلسطيني وقضيته في عشية يوم القدس العالمي.