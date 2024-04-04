الرئيس الإيراني: تحرير القدس هو قضيتنا الأولى في الجمهورية الإسلامية

العالم-إيران

وجاء هذا التصريح خلال مأدبة الإفطار مع سفراء الدول الإسلامية، حيث قال السيد رئيسي : لم نشهد في التاريخ جرائم وحشية بحق الأطفال والنساء مثلما نرى في غزة. مضيفا أن "اعتداء "إسرائيل" على قنصليتنا في سوريا واستمرار جرائمها في غزة دليل فشل وهزيمة وليس دليل قوة".

وتابع قائلا: "الكيان الصهيوني لم يصل حتى الآن إلى أهدافه أمام قوة من المقاومة لا تملك شيئاً سوى إرادة فولاذية". مشيرا الى ان "أميركا هي الداعم الظالم لـ"إسرائيل" والعالم بات اليوم يكرههما بشكلٍ أكثر من ذي قبل".

وصرح السيد رئيسي: "اننا ندافع بصوت عالٍ عن تيار المقاومة في المنطقة وفي كل البلدان الإسلامية". واكد "ان العالم كله يندد بالكيان الصهيوني وينفر منه ومن الولايات المتحدة التي تدعمه". مشددا على أن "الكيان الصهيوني لم يحقق أيا من أهدافه وهو يواجه هزيمة في مواجهة المقاومة".