الخميس ٠٤ أبريل ٢٠٢٤
٠٥:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة يصلي على جثامين شهداء "طريق القدس"

الخميس ٠٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

أدى قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي صلاة الجنازة على شهداء العدوان الاسرائيلي على مبنى الشؤون القنصلية الايرانية في العاصمة السورية دمشق

العالم-إيران
وصلى قائد الثورة على أجساد شهداء طريق القدس السبعة بحضور ذويهم في العاصمة الايرانية طهران. وأعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية، في بيان، موعد مراسم وداع وجنازة ودفن شهداء الجريمة الإرهابية التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في الهجوم الصاروخي على القسم القنصلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق.

وأضافت العلاقات العامة لحرس الثورة انه سيتم تشييع جثث الشهداء الطاهرة يوم الجمعة بالتزامن مع مسيرة يوم القدس العالمي. ومن ثم سيتم نقلهم إلى مسقط رأسهم لمواراتهم الثرى في اليوم التالي.

روابط ذات صلة

الرئيس الإيراني: تحرير القدس هو قضيتنا الأولى في الجمهورية الإسلامية