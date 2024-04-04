قائد الثورة يصلي على جثامين شهداء "طريق القدس"

العالم-إيران

وصلى قائد الثورة على أجساد شهداء طريق القدس السبعة بحضور ذويهم في العاصمة الايرانية طهران. وأعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية، في بيان، موعد مراسم وداع وجنازة ودفن شهداء الجريمة الإرهابية التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في الهجوم الصاروخي على القسم القنصلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق.

وأضافت العلاقات العامة لحرس الثورة انه سيتم تشييع جثث الشهداء الطاهرة يوم الجمعة بالتزامن مع مسيرة يوم القدس العالمي. ومن ثم سيتم نقلهم إلى مسقط رأسهم لمواراتهم الثرى في اليوم التالي.