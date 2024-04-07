عبد اللهيان: على جميع الدول الإسلامية تكثيف جهودها لوقف العدوان على غزة

العالم – خاص بالعالم

وقال حسين امير عبداللهيان وزير الخارجية الايراني:"يجب وقف العدوان الصهيونى على قطاع غزه فورا، وإرسال المساعدات الإنسانية الى القطاع، الاحتلال الإسرائيلي عجز عن تحقيق أهدافه في غزة، والهجوم الإرهابي الإسرائيلي على مبنى قنصلية إيران في دمشق فتح صفحة جديدة من العدوان الإسرائيلي في المنطقة".

تاكيد ايراني على أن عودة الصهاينة لارتكاب جرائم الحرب في المنطقة وضد اهالي غزة تدل على استهتارهم بمطالب المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، ومن الضروري على جميع الدول الإسلامية تكثيف جهودها لوقف هذه الجرائم البشعة.



من جهته اعتبر البوسعيدي أن اندلاع الحرب وتوسيعها في المنطقة هو مدعاة للأسف، وشدد على ضرورة ارساء هدنة مستدامة واتخاذ إجراءات فعالة من قبل المجتمع الدولي.



القضية اليمنية لم تكن غائبة في هذه الزيارة حيث التقى وزير الخارجية الايراني محمد عبدالسلام رئيس الوفد اليمني المفاوض لدراسة الأوضاع في اليمن، وتاكيد يمني على الدفاع عن الغزاويين حتى النصر، ومواصلة الهجمات في البحر الأحمر دفاعا عن الفلسطينيين والأمن القومي العربي والإسلامي.

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