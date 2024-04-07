آخر تطورات الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ورد المقاومة

العالم – خاص بالعالم

واشار مراسلنا إلى استهداف المقاومة للمنظومات الصاروخية ومرابض مدفعية وثكنات ومواقع لجيش الاحتلال الاسرائيلي منوها إلى استكمال المقاومة لعمليات الرد على الاعتداءات الاسرائيلية التي تحصل على البلدات والقرى اللبنانية من خلال عمليات الاسناد والدعم للشعب والمقاومة الفلسطينية بسلسلة من العمليات، حيث طالت العمليات اليوم تجمعات جنود الاحتلال وليست المواقع بحد ذاتها حيث استهدفت عصر هذا اليوم محيط ثكنه زبدين، حيث كان هنالك تجمع مستحدث لجنود الاحتلال الاسرائيلي في هذه الثكنة ومحيط ثكنة المنارة التي استهدف فيها تجمع مستحدث كان ينتشر في بعض الاحراش المحيطة بهذا الموقع، بالاضافه الى تجمع مستحدث خلف موقع رويسات العلم الغير مرئي من الجهة اللبنانية بصواريخ البركان والصواريخ المناسبة.

ولفت مراسلنا الى ان الاحتلال الاسرائيلي كان قد بدأ إعتداءاته منذ ساعات فجر هذا اليوم حيث استهدف الطيران الحربي منطقة السفري ووادي الجنتا في البقاع الشرقي ولم تسفر هذه الغارات عن اي اصابات حتى الساعة.

وبين مراسلنا أن الطيران الحربي الاسرائيلي استمر بعدوانه الجوي حيث استهدف لاول مرة منطقه تقع بين بلدتي جناتا وتورا قرب دير قانون النهر قرب قضاء صور والتي تبعد نسبيا اكثر من 35 متر كيلو مترعن اقرب نقطه عند الحدود اللبنانية الفلسطينية ولم يبلغ عن اصابات وكان هنالك غارة قوية على بلدة كفر كلا وعلى بلدة يارون وغارة أخرى على بلدة حولا، بالاضافة الى غارة بلدة عيتا الشعب وتابعت مدفعية الاحتلال قصفها على مشارف القرى المواجهة لمواقع الاحتلال وفي هذه اللحظة يحلق الطيران الاستطلاعي والمسيّر المسلّح بكثافة في سماء المنطقة الحدودية.

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