للمرة الأولى.. بايدن يدعو نتنياهو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

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كما حث بايدن كيان الاحتلال على التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد "دون تأجيل"، وفقا للبيت الأبيض.

وتعد هذه أول مرة يدعو فيها الرئيس الأمريكي بوضوح إلى وقف إطلاق النار فورا في غزة خلال ستة أشهر من الحرب.

كما أبلغ الرئيس الأمريكي، نتنياهو، أن مستقبل الدعم الأمريكي لحرب غزة مرهون بخطوات جديدة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة.

وجاءت المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو بعد أيام من مقتل 7 من عمال الإغاثة في غزة جراء ضربة إسرائيلية، ما أضاف إلى تعقيد العلاقات المتوترة على نحو متزايد بين الزعيمين.

وقال البيت الأبيض في بيان بعد المحادثة الهاتفية، إن بايدن "أوضح حاجة إسرائيل إلى إعلان وتطبيق سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الضرر الذي يطال المدنيين، والمعاناة الإنسانية، وضمان سلامة عمال الإغاثة".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي أوضح كذلك أن "سياسة الولايات المتحدة بشأن غزة سوف تتحدد بتقييمنا لتطبيق إسرائيل الفوري لهذه الخطوات".

وبعد المكالمة، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الخطوات التي تتوقع الولايات المتحدة أن تتخذها إسرائيل تشمل "زيادة كمية المساعدات التي تصل إلى غزة، وفتح معابر إضافية إلى غزة، والتحرك نحو وقف إطلاق النار، وتحسين حماية المدنيين والقطاع الخاص وعمال الإغاثة.

وقال كيربي: "إذا لم تكن هناك تغييرات في سياستهم، فلا بد أن تكون هناك تغييرات في سياستنا".