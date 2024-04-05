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بالفيديو.. مسيرات مُهيبة في ايران بمناسبة يوم القدس العالمي

الجمعة ٠٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم انه انطلقت في ايران مسيرات يوم القدس العالمي والذي أعلنه مفجر الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني الراحل (قدس سره) في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

العالم - مراسلون

واضافت مراسلتنا ان انطلقت المسيرات منذ الصباح الباكر وتوافد المشاركون الصائمون في العاصمة طهران الى المسيرات للتاكيد على دعمهم للقضية الفلسطينية ولاهالي قطاع غزة الذين يتعرضوا لابشع الجرائم على يد كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وتابعت ان المشاركون رفعوا اللافتات واعلام فلسطين ومحور المقاومة ورفعوا صور شهداء محور المقاومة وابطال غزة، ونددوا بجرائم الاحتلال في قطاع غزة

هذا ودعا المسؤولون في ايران الى المشاركة الواسعة في مسيرات اليوم التي ستخرج في مختلف أنحاء البلاد. كما دعت الفصائل الفلسطينية الشعوب العربية والإسلامية للمشاركة في تظاهرات الجمعة الاخيرة من رمضان للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة. وتنطلق المسيرات هذا العام في شتى أنحاء العالم تحت شعار 'طوفان الأحرار'، للتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني وضرورة حمايته.

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