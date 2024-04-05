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الادميرال تنغسيري للعالم: يجب على كل انسان ان يهب للدفاع عن فلسطين

الجمعة ٠٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوة البحرية في حرس الثورة الاسلامية، الادميرال علي رضا تنغسيري، ان اليوم هو يوم القدس العالمي وهذا العام نشهد في كل انحاء العالم مسيرات ضد الكيان الصيهوني القاتل للاطفال.

العالم - خاص العالم

واضاف الادميرال علي رضا تنغسيري في لقاء مع قناة العالم ان قائد الثورة الاسلامية قال ان هذا العام نراه اكثر حضورا من الاعوام الماضية، مشيرا الى ان شعوب العالم رافقت الشعوب المسلمة .

وتابع ان اهالي محافظة بندر عباس الذين يحافظون ويدافعون عن مضيق هرمز وعن اكثر من الف كم من السواحل المطلة على بحر عمان والخليج الفارسي نساء ورجال خرجوا للدفاع عن شعب غزة وعن فلسطين المظلومة.

واكد انه من الناحية الانسانية يجب على كل انسان يهب للدفاع عنها ومن الناحية الدينية فان الصهاينة يحتلون القبلة الاولى والجرائم التي يرتكبها الصهاينة على مدى 6 اشهر الماضية وارتقاء عشرات الاف الشهداء واكثره م الاطفال والنساء.

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