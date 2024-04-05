كاميرا العالم ترصد أجواء مسيرات يوم القدس العالمي في طهران

العالم – مراسلون

وأضاف، أن المسير من طوفان الأقصى إلى طوفان الأحرار مستمر دعم ونصرة القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن أكثر من 45 عاما والشعب الإيراني بالتزامن مع أحرار العالم يحيي يوم القدس العالمي تلبية لنداء مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني -قدس سره الشريف-.

وتابع، أن الشعب الإيراني خرج اليوم في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كما فعل منذ أكثر من 45 عاما، ليجدد وقوفه مع الشعب الفلسطيني ونصرة للقضية الفلسطينية، التي يعتبرها القضية المحورية.

وأشار إلى أن مسيرات يوم القدس العالمي انطلقت من عشرة أماكن مختلفة لتنتهي في جامعة طهران حيث تقام صلاة الجمعة هناك.

وأردف أن مسيرات يوم القدس العالمي تتزامع مع تشيع جثامين الشهداء الأبطال الذين اغتالهم العدوان الإسرائيلي الغاشم في قسم الشؤون القنصلية الإيرانية في دمشق.