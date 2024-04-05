شاهد.. كيف سعى الاحتلال منع احياء يوم القدس العالمي في رام الله؟

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا الى انتشار الالاف من قوات الاحتلال الاسرائيلي الذي سمح فقط لنسبة قليلة جدا بالمرور، فمن يقل عمره عن 55 عاما لايسمح له بالمرور حتى وان كان يحمل تصريحا وحتى من يبلغ 70 عاما اذا لم يحمل تصريح فلن يسمح له بالمرور.

واضاف ان جيش الاحتلال اقام الحواجز العسكرية كل زاوية وعلى من يريد الوصول للمدينة المقدسة عليه ان يمر بـ3 او 4 حواجز للاحتلال.

واكد ان الاحتلال الاسرائيلي لكي يمنع الفلسطينيين من احياء يوم القدس العالمي اعلن رسميا انه لن يكون هناك مرور الا من منطقة واحدة.

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