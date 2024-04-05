في يوم القدس العالمي .. حضور جماهيري غفير في مدينة أهواز الإيرانية

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في أهواز، أن مدينة أهواز شهدت حضور جماهيري غفير لإحياء يوم القدس العالمي بالتزامن مع باقي المدن في محافظة خوزستان.

وأضاف، أن الحشود الغفيرة شجب الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لأكثر من نصف عام.

هذا وخرجت مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة طهران وباقي المدن الإيرانية في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بمشاركة أعداد كبيرة من الإيرانيين.



وشارك آلملايين الإيرانيين في المسيرات السنوية الداعمة للشعب الفلسطيني بمناسبة يوم القدس، مرددين هتافات منددة بأميركا وكيان الاحتلال الإسرائيلي كما رفع المشاركون في المسيرات أعلام فلسطين، ولافتات تشيد بالقضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني.

وتجري مراسم إحياء يوم القدس العالمي هذا العام تحت شعار 'طوفان الأحرار'، للتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني وضرورة حمايته.