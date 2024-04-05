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اللواء سلامي خلال مسيرات يوم القدس: أي اعتداء ضد إيران لن يبقى دون رد

اللواء سلامي خلال مسيرات يوم القدس: أي اعتداء ضد إيران لن يبقى دون رد
الجمعة ٠٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

شدد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية، اللواء حسين سلامي ان أي اعتداء ضد إيران لن يبقى من دون رد ولا يمكن للكيان الصهيوني التهرب من نتائج ما يقوم به.

العالمی - إيران

وقال اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة خلال خطابه في مسيرات يوم القدس العالمي: "الكيان الصهيوني يعيش اليوم على الإنعاش الاميركي والغربي وإذا توقف هذا الانعاش سيسقط هذا الكيان وهذا اليوم ليس ببعيد"، مؤكدا: "جرائم الكيان الصهيوني المدعومة من واشنطن جعلت الولايات المتحدة منبوذة في العالم".

وأضاف اللواء سلامي: "ان الكيان الصهيوني يترنح اليوم وسيسقط وسيرضخ للمقاومة العظيمة في فلسطين"، مبينا: "غزة تواجه اليوم الإمبراطوريات في العالم إلا أنها تقف ثابتة وفلسطين تكتب أسطورة خالدة في المقاومة للأجيال المقبلة".

وتابع قائد حرس الثورة الإسلامية: "فلسطين ستقف وهذه سنة إلهية ومؤامرات الأعداء سترتد عليهم"، مؤكدا: "ان الأرض ستعود إلى الفلسطينيين ولا سبيل للصهاينة إلا الاستسلام".

وصرح بقوله: "لا يمكن لـ "إسرائيل" أن تتحمل كل هذا العداء الذي يكنه الشباب الفلسطيني لها والذي يمتد لعقود عدة"، مبينا: "الرسائل التي تصلنا من غزة تفيد بأن المقاومة صامدة حتى دفن العدو في القطاع".

وشدد اللواء سلامي: "يتعين على الكيان الصهيوني أن يدرك أنه لن يحقق الأمن عبر توسيع الحرب"، قائلا: "القائد الكبير رافع رايتنا قال بإنه سوف يقوم بمحاسبة الكيان الصهيوني ولا يمكن لهذا الكيان التهرب من نتائج ما يقوم به".

وصرح قائد حرس الثورة: "الشعب الإيراني يعلم كيف يهزم الامبراطوريات"، مؤكدا: "نحن نحذر من أن أي اعتداء ضد إيران لن يبقى من دون رد، ولن تتمكن أي قدرة مهما كانت من إلحاق الضرر بجسد هذه الأمة".

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