اللواء سلامي خلال مسيرات يوم القدس: أي اعتداء ضد إيران لن يبقى دون رد

العالمی - إيران

وقال اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة خلال خطابه في مسيرات يوم القدس العالمي: "الكيان الصهيوني يعيش اليوم على الإنعاش الاميركي والغربي وإذا توقف هذا الانعاش سيسقط هذا الكيان وهذا اليوم ليس ببعيد"، مؤكدا: "جرائم الكيان الصهيوني المدعومة من واشنطن جعلت الولايات المتحدة منبوذة في العالم".

وأضاف اللواء سلامي: "ان الكيان الصهيوني يترنح اليوم وسيسقط وسيرضخ للمقاومة العظيمة في فلسطين"، مبينا: "غزة تواجه اليوم الإمبراطوريات في العالم إلا أنها تقف ثابتة وفلسطين تكتب أسطورة خالدة في المقاومة للأجيال المقبلة".

وتابع قائد حرس الثورة الإسلامية: "فلسطين ستقف وهذه سنة إلهية ومؤامرات الأعداء سترتد عليهم"، مؤكدا: "ان الأرض ستعود إلى الفلسطينيين ولا سبيل للصهاينة إلا الاستسلام".

وصرح بقوله: "لا يمكن لـ "إسرائيل" أن تتحمل كل هذا العداء الذي يكنه الشباب الفلسطيني لها والذي يمتد لعقود عدة"، مبينا: "الرسائل التي تصلنا من غزة تفيد بأن المقاومة صامدة حتى دفن العدو في القطاع".

وشدد اللواء سلامي: "يتعين على الكيان الصهيوني أن يدرك أنه لن يحقق الأمن عبر توسيع الحرب"، قائلا: "القائد الكبير رافع رايتنا قال بإنه سوف يقوم بمحاسبة الكيان الصهيوني ولا يمكن لهذا الكيان التهرب من نتائج ما يقوم به".

وصرح قائد حرس الثورة: "الشعب الإيراني يعلم كيف يهزم الامبراطوريات"، مؤكدا: "نحن نحذر من أن أي اعتداء ضد إيران لن يبقى من دون رد، ولن تتمكن أي قدرة مهما كانت من إلحاق الضرر بجسد هذه الأمة".