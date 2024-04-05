النعمي: يوم القدس يمثل نقطة تحول مهمة لدى الشعب اليمني +فيديو خاص

العالم - خاص بالعالم

وقال، النعمي لقناة العالم الإخبارية خلال التغطية الخاصة بيوم القدس العالمي، إن يوم القدس العالمي هو يوم مميز لدى الشعب اليمني، وأضاف، أن الشعب اليمني في هذا اليوم يخرج نصرة للشعب الفلسطني بحضور جماهيري غفير كافة أنحاء اليمن.

وأشار عضو المكتب السياسي في حركة أنصار إلى أن يوم القدس العالمي هذا العام جاء في منعطف خطير جدا وهو العدوان البربري الغاشم الذي يمارسه كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح النعمي، أن الشعب اليمني منذ بدء العدوان على غزة يخرج نصرة للشعب الفلسطيني، ولم يكتف بالمسيرات أنما ساندة المقاومة في غزة بالصواريخ التي منعت الملاحة عبر البحر الأحمر والعربي من الوصول إلى الأراضي المحتلة.

هذا وخرجت مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة طهران وباقي المدن الإيرانية في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بمشاركة أعداد كبيرة من الإيرانيين.



وشارك آلملايين الإيرانيين في المسيرات السنوية الداعمة للشعب الفلسطيني بمناسبة يوم القدس، مرددين هتافات منددة بأميركا وكيان الاحتلال الإسرائيلي كما رفع المشاركون في المسيرات أعلام فلسطين، ولافتات تشيد بالقضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني.

وتجري مراسم إحياء يوم القدس العالمي هذا العام تحت شعار 'طوفان الأحرار'، للتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني وضرورة حمايته.