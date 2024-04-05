ايران.. هتافات ضد التطبيع في مسيرات أهواز

العالم - مراسلون

وقال أحد المتظاهرين الاهوازيين لقناة العالم:"التطبيع مرفوض جملة وتفصيلاً؛ لاصلح مع الصهاينة، لاصلح مع قتلة الاطفال".

وقال أحد المتظاهرين وهو من العراق:"جئنا من العراق تلبية لنداء الامام الخميني في هذا الجمع المبارک ونقول للصهاينة القدس لنا وسنحررها بإذن الله تعالی".

وقال أحد المتظاهرين الاهوازيين:"اليوم نری اخوتنا في خوزستان من العرب والعجم وجميع الطوائف يحضرون ويلبون نداء الامام الخميني رحمة الله عليه ويحضرون في مراسم يوم القدس العظيم".

وقالت احدی المتظاهرات:"نشارک في مسيرة يوم القدس علی الرغم من حرارة الجو وعلی الرغم من أننا صائمين في شهر رمضان، لنبين وحدة صفنا مع الشعب الفلسطيني وتکاتفنا معهم".

لا تفريط في القدس، ووقف العدوان على قطاع غزة، والالتفاف حول محورية نضال فلسطين، واسترجاع جميع حقوقها. كان أهم مطالب المتظاهرين في مسيرتهم.

وقال أحد المتظاهرين:"هذه المسيرة هي رسالة الی الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والی العالم بأجمعه؛ نحن أبناء اميرالمؤمنين وأبناء الحسين، تعلمنا شعار الحسين انه هيهات من الذلة".

ويؤكد الايرانيون هنا، وإن طالت الايام والمسافات، أنّهم مع فلسطين والقدس؛ وأنّهم ماضون على طريق مناصرتها ودعم حقها في استرجاع آخر ذرة من ترابها وحقوقها المسلوبة.

لا الحر ولاصوم شهر رمضان يحول امام الخوزستانيين للخروج بإحياء مسيرة يوم القدس العالمي وشجب ما يتعرض اليه قطاع غزة من مظلومية حقيقية ومجازر ضد الانسانية مجازر کشفت اللثام عن نوايا الصديق والعدو تجاه القضية الفلسطينية وحقوقها المغتصبة.