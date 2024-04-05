بالفيديو.. شعوب العالم تتظاهر دعما لغزة إحياء ليوم القدس العالمي

العالم - خاص العالم

في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك شهدتْ العديد من دول العالم مسيرات حاشدة بمناسبة يوم القدس العالمي تحت شعار من طوفان الأقصى إلى طوفان الأحرار.

في البحرين جابت مسيرات يوم القدس العالمي شوارع العاصمة المنامة ومختلف مناطق البلاد، وفي منطقة الدراز انطلقت مسيرات شعبية عقب صلاة الجمعة، ردّد المتظاهرون خلالها، شعارات داعمة للشعب الفلسطيني.وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية مطالبين بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة.

وفي نيجيريا جابت مسيرات حاشد شوارع العاصمة أبوجا وباقي المحافظات خاصة ولاية باوتشي احتفاء بيوم القدس العالمي ورفعوا المتظاهرون شعارات ولافتات تنادي بدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الاسرائيلي على غزة.

وفي مدينة دار السلام في تنزانيا انطلقت مسيرة حاشدة احياء للمناسبة واعلن المتظاهرون دعمهم للشعب الفلسطيني خاصة اهالي غزة مرددين شعارات تندد بالعدوان الاسرائيلي الدموي على غزة.

و في باكستان احيا مئات الآلاف من المواطنين بمشاركة سياسيين وعلماء دين من مختلف الطوائف والأديان فعاليات يوم القدس العالمي بمسيرات حاشدة غطت عشرات المدن الباكستانية أهمها العاصمة إسلام آباد وكراتشي ولاهور. و حمل المشاركون الاعلام الفلسطينية مرددين شعارات الموت لـ"إسرائيل" والموت لأمريكا مطالبين بموقف فوري لحرب الابادة الاسرائيلة في قطاع غزة.

وفي كشمير الواقعة تحت السيطرة الهندية خرجت مسيرات حاشدة رافعة شعارات نصرة للشعب الفلسطيني ومطالبة بوقف حرب الابادة الاسرائيلية في قطاع غزة. كما شهدتْ بنغلادش والهند مسيرات شعبية إحياء ليوم القدس العالمي.

#طوفان_الأحرار

مسيرات حاشدة في مختلف مدن العالم احتفاء بيوم القدس العالمي

من تنزانيا إلى نيجيريا وصولا إلى الهند وبنغلادش مسيرات دعما لفلسطين

المتظاهرون يطالبون بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة