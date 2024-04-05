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مراسلة العالم..

'اسرائيل'، الوحيدة التي تعتقل سنوياً 500 طفل

الجمعة ٠٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

کشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن أن الاحتلال الصهيوني يعتقل في سجونه أكثر من 200 طفل فلسطيني، منهم 23 طفلا من قطاع غزة، هم رهن الإخفاء القسري.

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في جنين ان هيئة شؤون الاسری والمحررين في بيان لها، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام، أکدت أن هذا العام شكل أكثر الأعوام دموية بحق الأطفال الفلسطينيين، في ضوء عدوان الاحتلال الشامل وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة حتى اليوم.

ووأکدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنه منذ بداية العدوان الصهيوني بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة الغربية أكثر من 500 حالة، مشيرة إلى أن سياسة اعتقال الأطفال تشكل إحدى أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال على مدار عقود وحتى يومنا هذا.

ويعتبر الاحتلال الصهيوني الکيان الوحيد في العالم الذي يحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل أمام المحاكم العسكرية كل عام وبشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.

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