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السعودية تدعو أمميا لقرار تحت الفصل السابع يجبر الاحتلال على وقف العدوان

السعودية تدعو أمميا لقرار تحت الفصل السابع يجبر الاحتلال على وقف العدوان
الجمعة ٠٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد العزيز الواصل، الجمعة، إن المجموعة العربية تدعو لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال الكيان الإسرائيلي لوقف العدوان في قطاع غزة.

العالم - السعودية

وأكد الواصل، في كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن حادثة قتل الكيان لموظفي الإغاثة التابعين لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" "غير مستغربة من فاعلها"، مشدداً على أن المجموعة العربية تدعو لتحقيق دولي في الحادثة.

وأكد مندوب السعودية، أمام مجلس الأمن، أن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة".

وكان مجلس جامعة الدول العربية، أصدر قراراً، الأربعاء، يدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار الاحتلال على وقف الحرب في غزة، محذّراً من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني.

وكانت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" قالت، الثلاثاء، إن 7 من أفراد فريقها قتلوا في ضربة للجيش الإسرائيلي في دير البلح بوسط قطاع غزة.

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