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أمريكا في حالة تأهب قصوى تحسبا لرد إيراني

أمريكا في حالة تأهب قصوى تحسبا لرد إيراني
السبت ٠٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيراني محتمل يستهدف أصولا "إسرائيلية" أو أمريكية في المنطقة ردا على الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا.

العالم - الاميركيتان

واكد المسؤول الأمريكي “نحن بالتأكيد في حالة يقظة عالية”. معلقا على تقرير بثته قناة (سي.إن.إن) الامريكية تفيد باحتمال وقوع هجوم في الأيام القليلة المقبلة.

وقصفت طائرات حربية لكيان الاحتلال القنصليه الإيرانية في دمشق يوم الاثنين الماضي، في غارة أدت إلى استشهاد قادة إيرانيين ومثلت تصعيدا كبيرا في حرب الاحتلال مع خصومها في المنطقة.

وبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن قضية الرد الإيراني في اتصال هاتفي الخميس الماضي مع رئيس الوزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن “إن فرقنا على اتصال منتظم ومستمر منذ ذلك الحين. والولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل في مواجهة التهديدات من إيران” حسب تعبيره.

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