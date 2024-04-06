استشهاد 8 عناصر من المقاومة الاسلامية بلبنان خلال 24 ساعة

العالم- لبنان

ونعى حزب الله في بيانين منفصلين، مقاوميه "عباس ديب دعيبس مواليد عام 1994 من بلدة ميس الجبل، وأحمد علي حمد مواليد عام 1992 من بلدة طورا".

وأوضح الحزب أن مقاوميه "ارتقيا شهيدين على طريق القدس".

الى ذلك أعلن حزب الله وحركة أمل استشهاد ستة من مجاهديهما الجمعة في عدوان إسرائيلي جنوب لبنان.

ويتواصل تبادل القصف اليومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع عملية طوفان الاقصى من جانب حركة حماس ضد الكيان الاسرائيلي.

وأعلن حزب الله ليل الجمعة السبت استشهاد مقاوم ثالث من قواته على طريق القدس، بعد أن كان أفاد الجمعة عن استشهاد اثنين.

كما أعلنت حركة أمل، استشهاد ثلاثة من قواتها الجمعة.

هذا وأعلن "حزب الله"، اليوم السبت، عن استهدافه تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع راميا بقذائف المدفعية دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية السبت، بشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد، ما أدى الى أضرار جسيمة بممتلكات وبنى تحتية ومنازل.

وذكرت الوكالة أن "ليل قضاء مرجعيون كان قاسياً من حيث الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والبلدات، فبعد الغارة على جديدة مرجعيون أمس (الجمعة) وهي المرة الأولى التي تتعرض فيها البلدة لغارة، تعرض الحي الجنوبي في بلدة الخيام فجرا (السبت) لقصف مدفعي وفوسفوري عنيف".

كما أعلنت تعرض تلة حمامص وسهل مرجعيون جنوبي لبنان إلى قصف مدفعي أيضا.

وأعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله امس الجمعة في خطاب متلفز أن الحزب لم يستخدم بعد لا سلاحه الأساسي ولا قواته الأساسية ضد "إسرائيل".

وجدّد التأكيد أن حزب الله سيوقف هجماته عندما تتوقف الحرب في غزة.

ومنذ بداية تبادل القصف، استشهد في لبنان 356 شخصا على الأقل بينهم 235 مقاوما في حزب الله و15 مقاوما في حركة أمل و68 مدنيًا، استناداً الى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

في المقابل، قتل في الجانب الإسرائيلي 10 عسكريين وثمانية مدنيين بنيران مصدرها لبنان، وفق الجيش الإسرائيلي.