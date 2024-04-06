المقاومة الإسلامية بلبنان تستهدفت موقع "‏المالكية" بصاروخ "بركان"

العالم - لبنان

وفيما يلي نص البيان:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:50 من قبل ظهر يوم السبت 06-04-‌‏2024 موقع ‏المالكية بصاروخ بركان ‌‏وأصابوه إصابة دقيقة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 06-04-2024 م

‏26 رمضان 1445 هـ