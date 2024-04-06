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المقاومة الإسلامية بلبنان تستهدفت موقع "‏المالكية" بصاروخ "بركان"

المقاومة الإسلامية بلبنان تستهدفت موقع
السبت ٠٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

اعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان عن اطلاق صاروخ باتجاه موقع المالكية في شمال الاراضي المحتلة.

العالم - لبنان

وفيما يلي نص البيان:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:50 من قبل ظهر يوم السبت 06-04-‌‏2024 موقع ‏المالكية بصاروخ بركان ‌‏وأصابوه إصابة دقيقة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
السبت 06-04-2024 م
‏26 رمضان 1445 هـ

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