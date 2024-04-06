المقاومة الإسلامية بلبنان تستهدفت موقع "‏المالكية" بصاروخ "بركان"

العالم - لبنان
وفيما يلي نص البيان:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:50 من قبل ظهر يوم السبت 06-04-2024 موقع المالكية بصاروخ بركان وأصابوه إصابة دقيقة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
السبت 06-04-2024 م
26 رمضان 1445 هـ