شاهد/لحظة استهداف حزب الله مواقع الاحتلال بصواريخ بركان

العالم- لبنان

وفي ما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

"بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية وتحديدًا في بلدة مرجعيون، استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:40 من ظهر يوم السبت 06-04-‌‏2024 موقع ‏جل ‏العلام وانتشارًا لجنود العدو بين الموقع ومستعمرة شلومي بصواريخ بركان ‌‏وأصابوهما إصابات ‏مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 06-04-2024 م

‏26 رمضان 1445 هـ".