شاهد/لحظة استهداف حزب الله مواقع الاحتلال بصواريخ بركان

العالم- لبنان
وفي ما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:
"بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية وتحديدًا في بلدة مرجعيون، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:40 من ظهر يوم السبت 06-04-2024 موقع جل العلام وانتشارًا لجنود العدو بين الموقع ومستعمرة شلومي بصواريخ بركان وأصابوهما إصابات مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
السبت 06-04-2024 م
26 رمضان 1445 هـ".