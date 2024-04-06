بالفيديو.. ملامح استقبال العيد تغيب عن قطاع غزة

العالم - خاص العالم

هكذا هو حال أسواق غزة وهي تستقبل عيد الفطر السعيد، حيث غابت عنها ملامح البهجة والفرحة بفعل تواصل العدوان الإسرائيلي للشهر السابع على التوالي.

فالقصف الإسرائيلي الوحشي الذي لم يهدأ للحظة واحدة تسبب بتأثيرات صادمة على واقع الحركة التجارية وحركة الأسواق، وبخاصة مع تزامن العدوان الإسرائيلي مع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول كافة المواد الأساسية والمتطلبات الأسرية اليومية.

أهالي غزة فقدوا الأمل بما يسمى المؤسسات الدولية في أنقاذهم من محنتهم هذه متهمين الولايات المتحدة بالتواطؤ مع الاحتلال.

التأثيرات الخطرة للعدوان الإسرائيلي ترافق مع التأثيرات الاقتصادية والتي باتت تُضعف القدرة الشرائية للفلسطينيين الذين فقدوا أماكن رزقهم جراء القصف أو التهجير القسري.

وعلى الرغم من رزمة التحديات التي يعاني منها الفلسطينيون جراء تواصل العدوان الإسرائيلي، إلا أن أملهم بالحياة مازال قائماً.

إذن.. تبقى إرادة الحياة والتحدي والصمود لدى الشعب الفلسطيني وأهالي غزة عنواناً آخر للهزيمة التي واجهتها الكيان الإسرائيلي في عدوانه المتواصل.

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