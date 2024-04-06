حتمية الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي..لماذا تتجاهل "إسرائيل" القانون الدولي والقرارات الاممية؟

العالم - بانوراما

وأكد رئيس هيئة الأركان للقواتا لمسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن الرد آت على جريمة الاحتلال، مضيفا أن الولايات المتحدة شريكة في هذه الجريمة وباقي الجرائم التي يرتكبها الاحتلال. هذا وكشفت تقارير أن القوات الأميركية في المنطقة وضعت في حالة تأهب قصوى انتظارا للرد الإيراني.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: بعد مرور ستة أشهر على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما زال كيان الاحتلال يرتكب المجازر في ظل الافلات من العقاب.

ومع استشهاد أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف شخص استشهدوا، وإصابة أكثر من مئة ألف، مع دخول العدوان شهره السابع، يواصل الاحتلال انتهاك القوانين الدولية والالتفاف على قرارات الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية التي تدعوه إلى وقف العدوان.

فيما تتواصل الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحق المدنيين، آخرها الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق العاملين في منظمة المطبخ العالمي. كل ذلك بتغطية ودعم من الولايات المتحدة ودول غربية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.