السبت ٠٦ أبريل ٢٠٢٤
٠٦:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 06-04-2024

السبت ٠٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 06-04-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 05-04-2024