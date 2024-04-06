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القسام توجه رسالة إلى ذوي الأسرى الإسرائيليين مفادها..

القسام توجه رسالة إلى ذوي الأسرى الإسرائيليين مفادها..
السبت ٠٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

 وجهت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، رسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين.

العالم - فلسطين

ونشرت "القسام" صورة كاريكاتورية لأسيرين إسرائيليين يتحاوران، وعلقت عليها قائلة "حكومتكم تخلت عن أبنائكم كما تخلت عن شاؤول وهدار من قبل".

وخلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة أعلنت كتائب القسام مرات عدة أن القصف الإسرائيلي على القطاع أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأسرى الإسرائيليين لديها.

ويقدر كيان الاحتلال الإسرائيلي وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني.

وللشهر السادس تتواصل الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مما تفاقم الوضع الإنساني المأساوي في القطاع بالإضافة إلى سقوط المزيد من الشهداء علما أن حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على غزة بلغت 33091 قتيلا منذ 7 أكتوبر الماضي.

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