شاهد لحظة إصابة 5 مستوطنين دهسا بمظاهرات في تل أبيب + فيديو

العالم - الإحتلال

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة) إن مستشفى "إيخيلوف" (وسط) أعلن وصول 5 إصابات بين المتظاهرين جراء عملية دهس قرب ساحة كابلان وسط تل أبيب.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ إصابة أحد المتظاهرين متوسطة، فيما الآخرون إصاباتهم طفيفة.

وأوضحت أن منفذ عملية الدهس "مؤيد لنتنياهو"، دون الكشف عن هويته.

وذكرت أن الشرطة اعتقلت منفذ عملية الدهس.

وتداول ناشطون إسرائيليون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد عملية الدهس، والتي تظهر حدوث مناوشات بين منفذ عملية الدهس والمتظاهرين ضده، خلال مظاهرات في تل أبيب.

وتعقيبا على الحادثة، قال زعيم المعارضة يائير لابيد، في منشور بمنصة إكس: "حادث الليلة في كابلان، نتيجة مباشرة للتحريض القادم من حكومة (نتنياهو) وآلة السم".

وأضاف لابيد: "يجب على الشرطة أن تتعامل مع الحيوانات المفترسة بكل شدة القانون".

وتابع: "لن نرتدع ولن نتوقف عن الاحتجاج حتى إعادة المحتجزين في غزة، وسقوط هذه الحكومة".

وشهدت تل أبيب، السبت، مظاهرات حاشدة في أنحاء المدينة، شارك بها عشرات آلاف الإسرائيليين، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع "حماس".

كما شارك آلاف في مظاهرات بمدن أخرى، من بينها القدس الغربية وحيفا (شمال) ورحوبوت (وسط).

وفي وقت سابق، قالت الصحيفة إنّ الشرطة الإسرائيلية قمعت عددا من المتظاهرين في ساحة كابلان وسط تل أبيب، خلال تظاهر عشرات آلاف بالمدينة مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع "حماس".

كما أصيب شرطي برضوض جراء تعرضه للضرب على يد أحد المحتجين في مظاهرات تل أبيب التي أشعل فيها المتظاهرون النيران في أنحاء المدينة، وفق الصحيفة.

واعتقلت الشرطة 3 متظاهرين في مدينة قيسارية (شمال)، بتهمة "إثارة الشغب"، خلال مشاركتهم في مظاهرة قرب منزل نتنياهو.

وطيلة الأسبوع المنصرم، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، أمام مقر الكنيست بمدينة القدس الغربية، مطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو وإبرام صفقة تبادل أسرى.

كما شهدت تل أبيب مظاهرات مماثلة، خلال الأسبوع المنصرم.