ادارة بايدن وجدية الضغوط على نتنياهو لوقف النار

العالم - مع الحدث

لماذا يخشى الطرف الاسرائيلي من ان تؤدي الضغوط الامريكية لوقف النار بدون التوصل لصفقة لتبادل الاسرى؟

هل يحمل مدير الاستخبارات الامريكي الى القاهرة تصورا قابلا للتفاوض بالتنسيق المسبق مع مصر وقطر؟

ماذا يعني الطلب الامريكي من الوسيطين العربيين الضغط على حماس لتسهيل الوصول الى صفقة؟

ماذا يعني اشتراط حماس لاي جولة تفاوضية ان تبدا بوقف تام للنار وانسحاب شامل للاحتلال وعودة النازحين بلا شروط؟



نناقش هذه الاسئلة مع ضيفي الحلقة مسؤول جبهة التحرير الفلسطينية في لبنان، محمد ياسين و مساعد وزير الخارجية المصري الاسبق د.عبدالله الاشعل.