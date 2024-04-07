شاهد كيف يغلي الإيرانيون الضفادع؟

العالم - ايران

هذا الاسم مشتق من النظرية القديمة للطهي التدريجي للضفدع، والتي تقول: إذا وضعت ضفدعا في ماء مغلي، فسيحاول الضفدع على الفور إنقاذ حياته، أما إذا وضعت الضفدع في ماء بارد أي على الموقد، لأن الضفدع يشعر أنه في وضع جيد، لا يحاول الخروج من هذا الوضع، وفي النهاية يغلي الضفدع في نفس الماء ويموت.

وفي مقطع فيديو نشرته قناة تيليجرام "دائما مع فلسطين"، تتحدث شيرمين نيرواني، الصحفية والخبيرة ومحللة القضايا السياسية، عن كيفية استخدام إيران لهذا التكتيك ضد "إسرائيل"

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