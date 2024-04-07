الرواية الحقيقية.. ماذا يحدث في ميدان غزة؟

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في دير البلح إن مايحدث في الميدان داخل قطاع غزة إن كيان الاحتلال يكثف غاراته على منازل الفلسطينيين في خانيونس في حين يتلقى الضربات من المقاومة في الميدان، وليس كما يدعى كيان الاحتلال بأنه يستهدف المقاومة.

وشهدت مدينة خانيونس معارك عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال الاسرائيلي ادت لمقتل اربعة من جنود الاحتلال احدهم ضابط اضافة إلى عدد من الإصابات.واستهدف كتائب القسام اليات وجنود الاحتلال في منطقة الزنة على الحدود الشرقية لخان يونس وغرب المدينة ايضا.

ارتكب الاحتلال الاسرائيلي أربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 45 شهيدا و 65 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 33137 شهيدا و75815 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



ونسف الاحتلال مربعا سكنيا شرق مجمع ناصر الطبي في خانيونس، وفي رفح دمر جيش الاحتلال منزلين في حي الجنينة شرق المدينة وحي النصر شمالها ما ادى لوقوع اصابات.



أما وسط قطاع غزة واصلت طائرات الاحتلال قصفها على منازل الفلسطينيين حيث دمرت منازل سكنية في بلدة المغراقة، في مدينة غزة وشمال القطاع استهدف طيران الاحتلال منزلا في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



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