وسائل إعلام عبرية: الجيش "الإسرائيلي" يجهز قواته من أجل دخول رفح

العالم- فلسطين

وقالت القناة "13" العبرية: "يقوم الجيش الإسرائيلي بتسريع الاستعدادات للدخول البري إلى رفح والهدف هو بدء الإخلاء خلال أسبوع".

وكشف وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت عن الخطط الأولية لانسحاب القوات من خان يونس، وزعم أن "حماس توقفت عن العمل كمنظمة عسكرية في خان يونس" مضيفا ان "القوات غادرت المنطقة تحضيرا لعملية في رفح".

وأعلن جيش الاحتلال انسحابا كاملا لقواته البرية من جنوب قطاع غزة يوم الأحد، تاركا قوة أصغر لمواصلة العمليات في القطاع بأكمله.

هذا وأعترف جيش الاحتلال بمقتل 4 جنود في صفوفه من بينهم قائد فصيل كوماندوز من وحدة "أغوز" في معارك بمدينة خان يونس.