فيديو: مفتاح مضيق باب المندب في غزة..

العالم - خاص بالعالم

ففي جديد المواقف العملية أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ خمس عمليات عسكرية بحرية خلال 72 ساعة، مشيرا الى استهداف سفينتين اسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة، وأخرى بريطانية في البحر الأحمر.



وفي السياق اكد المتحدث باسم حركة انصار الله، محمد عبد السلام، على استمرار القوات اليمنية في ضرب السفن التابعة للكيان الصهيوني او المتجهة الى هذا الكيان.



وبين عبد السلام، أن قائد حركة انصار الله 'السيد عبد الملك الحوثي' والشعب اليمني، اتخذا 'موقفا حاسما لا رجعة فيه' من الحرب القائمة على غزة؛ مبينا أن 'هذا الموقف ينبع من المعايير الاخلاقية والانسانية التي نؤمن بها'.



وتابع عبد السلام، أن امريكا تسعى للمساس باتفاق السلام في اليمن، وتشويه صورة انصار الله باعتبارها 'جماعة ارهابية'، واستهداف اليمن وبالتالي ارغام شعبه على التراجع عن موقفه المشرف من القضية الفلسطينية.



ايران وعلى لسان وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان الذي اكد من العاصمة العمانية مسقط أن الهجمات الأميركية والبريطانية على اليمن تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي مشيدا بالنصرة الشجاعة التي يقدمها الشعب اليمني للشعب الفلسطيني.



اميركا التي تجد نفسها في مواجهة الموقف اليمني الذي يتجه نحو التصعيد أكثر، لا ترى امامها خيارين احلاهما مر، وهما ضرورة وقف العدوان الصهيوني على غزة، أو المخاطرة بالغرق أكثر في بحار اليمن.



وبحسب تقرير نشره موقع 'المونيتور' الأمريكي فإن الولايات المتحدة تبحث بالفعل عن مخرج دبلوماسي بعد أن أثبتت الضربات العسكرية فشلها في ردع الهجمات البحرية اليمنية، لكن التقرير يذكر أن معظم المحللين يرون أنه لا يوجد أي شيء أقل من وقف الحرب في غزة يمكن أن يقنع صنعاء بالتوقف.