لاعب إسرائيلي سابق يتغزل بحماس.. هزمتنا بطريقة مذهلة!

العالم- فلسطين المحتلة

وتابع مزراحي في تدوينة عبر "إكس" تغزل بها بحركة المقاومة: "ما أصبح أكثر وضوحاً في هذه اللحظة الفريدة هو أن حماس، وهي حركة فلسطينية صغيرة، لم تهزم إسرائيل فحسب، بل الغرب برمته".



وتابع متحدثا عن "حماس": "انتصرت في ساحة المعركة، وانتصرت في الرأي العام. لقد تمكنت من الاستفادة بشكل مذهل من قراءتها للعقلية الإسرائيلية، واستخدمت كل ما لديها بكفاءة عالية".



وتحدث إلون مزراحي عن إعجابه في كيفية إيمان الناس بالقضية الفلسطينية بعد العدوان على قطاع عزة.



وعاد للحديث عن "حماس"، قائلا: "لم يتم تدميرها أو تفكيكها. لقد احتفظت تقريبًا بكل أسير استغرقته قبل 6 أشهر. ولم تستسلم لأي ضغوط. وتظل فعالة وفتاكًة، في قطاع صغير محاصر".

وبحسب إلون مزراحي، فإن "التاريخ سيحكم على الأشهر الستة الماضية باعتبارها واحدة من أكثر الإنجازات عبقرية ولا تصدق في التاريخ العسكري كله".



وأضاف أنه "من خلال شن هذه الحرب بهذه الطريقة، ومن دون التفكير أو الشعور، جعلت إسرائيل من حماس أسطورة المقاومة التي ستعيش في الذاكرة الثقافية على مر العصور".



وختم حديثه قائلا: "لم يصدق أحد أنهم قادرون على تحقيق ذلك. لكنهم فعلوا. وغيروا التاريخ إلى الأبد. لن تعود فلسطين إلى السابق مرة أخرى. فازت حماس".



يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة في الأرواح والاقتصاد، بعد مرور ستة شهور على الحرب في غزة.