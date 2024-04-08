الكشف عن تفاصيل مفاوضات القاهرة..نتنياهو يتحدث عن موعد لدخول رفح

العالم-فلسطين

وقال نتنياهو في مقطع فيديو قصير بثه عبر صفحاته في شبكات التواصل الاجتماعي: نحن نعمل باستمرار لتحقيق أهدافنا وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن لدينا وتحقيق النصر الكامل على حماس، بحسب تعبيره.

وأضاف : هذا النصر يتطلب الدخول إلى رفح .. سيحدث ذلك ولقد حددنا موعدا لذلك. وفق زعمه.

وفي السياق، نقلت قناة الجزيرة عن مصادر مطلعة، قولها إن الوسطاء عرضوا مقترحا جديدا في جولة المفاوضات الأخيرة بالقاهرة لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل.

ويتضمن المقترح عودة النازحين المدنيين غير المسلحين إلى شمال القطاع دون تحديد أعدادهم، وقبول إسرائيل فتح شارعي الرشيد وصلاح الدين وتمركز قواتها على بعد 500 متر منهما.

كما يتضمن المقترح إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة بما ذلك الشمال.

والمقترح تضمن إفراح إسرائيل عن 900 أسير فلسطيني بينهم 100 من ذوي أحكام المؤبد في المرحلة الأولى، بينما تتضمن المرحلة الثانية إطلاق كل الأسرى الإسرائيليين والانتهاء من مفاوضات العودة للهدوء المستدام.

ولم يتضمن المقترح عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بالمرحلة الثانية أو انسحاب إسرائيل.

وسبق ذلك، أن قال مصدر قياي في حركة حماس، إن الموقف الإسرائيلي ما زال يضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق.

وبين المصدر القيادي في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، أن الرد الإسرائيلي الذي تسلمناه لا يشمل وقفا دائما لإطلاق النار ولا انسحابا من القطاع.

ولفت إلى أن عودة النازحين حسب الرد الإسرائيلي غير آمنة وتتم من معابر تحت حراب الاحتلال.

وكان وفد حماس، إلى جانب وفد إسرائيل، غادرا القاهرة بعد لقاءات غير مباشرة جرت مع الوسطاء لمحاولة التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار.