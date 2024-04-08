فيديو خاص: بركان حزب الله ينهال على تجمع لجنود الاحتلال!!

العالم - خاص بالعالم

اضاف مراسلنا: قبل قليل كانت هناك مجموعة من الانفجارات تدوي في القطاع الاوسط، في بلدات بليدا وميس الجبل، مشيرا الى ان الغارات الاسرائيلية اليوم كانت كثيفة جدا خاصة على القطاع الشرقي.

واوضح: نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي خلال ساعة 7 غارات استهدف اربع منها بلدات حلتا وكفر شوبا واحراش راشيا الفخار بالاضافة الى غارة استهدفت بلدة الخيام، وثلاث غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين العديسة والطيبة ما ادى الى وقوق اصابات طفيفة بين السكان.

وتابع مراسل العالم: كما نجا من مجزرة فريق للدفاع المدني اثناء محاولته اخماد الحريق في بلدة العديسة بسبب غارات الاحتلال عندما اغار الطيران الاسرائيلي مرة اخرى على النقطة التي كانوا يعملون بها.

للمزيد تابعوا الفيديو المرفق ...