الإثنين ٠٨ أبريل ٢٠٢٤
٠٥:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص: بركان حزب الله ينهال على تجمع لجنود الاحتلال!!

الإثنين ٠٨ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان بأن المقاومة الاسلامية قامت قبل قليل بعملية استهدفت خلالها تجمعا لجنود الاحتلال في حدب يارين بصواريخ البركان، وسبق ذلك عملية بطائرات مسيرة انقضاضية استهدفت موقع جل البحري في الناقورة وادت الى تدمير الموقع ووقوع اصابات في صفوف جنود الاحتلال.

العالم - خاص بالعالم

اضاف مراسلنا: قبل قليل كانت هناك مجموعة من الانفجارات تدوي في القطاع الاوسط، في بلدات بليدا وميس الجبل، مشيرا الى ان الغارات الاسرائيلية اليوم كانت كثيفة جدا خاصة على القطاع الشرقي.

واوضح: نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي خلال ساعة 7 غارات استهدف اربع منها بلدات حلتا وكفر شوبا واحراش راشيا الفخار بالاضافة الى غارة استهدفت بلدة الخيام، وثلاث غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين العديسة والطيبة ما ادى الى وقوق اصابات طفيفة بين السكان.

وتابع مراسل العالم: كما نجا من مجزرة فريق للدفاع المدني اثناء محاولته اخماد الحريق في بلدة العديسة بسبب غارات الاحتلال عندما اغار الطيران الاسرائيلي مرة اخرى على النقطة التي كانوا يعملون بها.

للمزيد تابعوا الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

بالفيديو: مراسل العالم يسرد آخر التطورات في جنوب لبنان

عملية اسقاط 'هيرمس 900'.. اسرائيل تعترف بقدرات حزب الله!

نبيه بري يرد: هل السيد نصر الله يبادر إلى توسيع الحرب مع الاحتلال؟

بالصورة…حزب الله ينعى أحد مقاتليه