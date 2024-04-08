المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف 3 اهداف مهمة في عمق الاراضي المحتلة

العالم-العراق

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق:

بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق الاهداف التالية خلال الـ 72 ساعة الماضية :

1. هدف حيوي في مستوطنة عسقلان

2.ميناء عسقلان النفطي

3. هدف حيوي في أراضينا المحتلة

وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

المقاومة الإسلامية في العراق

الثلاثاء 29 - رمضان - 1445 هـ