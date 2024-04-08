ملك الأردن والسيسي وماكرون يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

العالم-فلسطین

وقال المتحدث إن المقال نشر بالتزامن في عدد من الصحف المصرية والعربية والفرنسية والأمريكية.

وفي المقال المشترك قال الزعماء الثلاثة "إن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن".

وأضافوا "أن العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط، لكن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان ألا يضطر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون إلى أن يعيشوا مرة أخرى الفظائع التي حلت بهم منذ هجمات السابع من أكتوبر".

وذكروا في المقال: "قبل عشرة أيام، اضطلع أخيرا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير".

وأفادوا "نحن قادة مصر وفرنسا والأردن، وعلى ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة".

وأكد السيسي وعبد الله الثاني وماكرون على الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، مجددين دعمهم للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.

ويتابع الزعماء الثلاثة بالقول: "بينما نحث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإننا نحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح التي نزح اليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطين، إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي".

وشددوا على أن الفلسطينيين في غزة لم يعد يواجهون مجرد خطر المجاعة فالمجاعة بدأت بالفعل، وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها، مؤكدين أنه مطلب أساسي لقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728 اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.

وأدان السيسي والملك عبد الله وماكرون قتل العاملين في مجال الدعم الإنساني بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة لـ"المطبخ المركزي العالمي".

وشدد قادة مصر وفرنسا والأردن على أنهم مصممون على مواصلة تكثيف الجهود لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.

ودعا الزعماء الثلاثة جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء تصعيدي، وحثوا على وضع حد لجميع التدابير الأحادية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي ومنع عنف المستوطنين.

كما شددوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.