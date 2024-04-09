تعرف على الدول التي حددت غدا الأربعاء أول أيام العيد

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و الدول التي حددت الأربعاء الموافق 10 إبريل/نيسان 2024، أول أيام عيد الفطر المبارك كما تلي..

إيران

أعلن مكتب قائد الثورة الاسلامية أن يوم الأربعاء 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وأكد انه يمكن رؤية هلال شوال مساء الثلاثاء، فإن يوم الأربعاء سيكون عيد الفطر.

السعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا قررت أن يوم الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024م، هو المكمّل للثلاثين من شهر رمضان والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

الإمارات

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1445 هجرية في الإمارات، أن اليوم "الثلاثاء" هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن غدا "الأربعاء" هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

قطر

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن لجنة تحري رؤية الهلال ب‍وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت أن اليوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر نيسان هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

البحرين

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في البحرين أن اليوم الثلاثاء هو المكمل ل‍عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، وإن غدا، الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1445.

الكويت

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر والثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان.

مصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية في بيان، أن الثلاثاء 9 نيسان هو متمم شهر رمضان وأن الأربعاء 10 نيسان هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1445 هـ.

لبنان

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن الثلاثاء المكمل ل‍عدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوما، ويكون يوم الأربعاء في 10 أبريل 2024، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1445هـ.

استراليا

أكد مجلس الإفتاء الأسترالي أن الهلال الجديد ولد اليوم الثلاثاء، في أوقات محددة في مدينتي سيدني وبيرث، وعليه فإن الثلاثاء يكون آخر أيام شهر رمضان، وسيكون عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.