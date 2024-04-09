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نشطاء شيكاغو يتظاهرون ضد استمرار دعم بايدن العدوان على غزة

نشطاء شيكاغو يتظاهرون ضد استمرار دعم بايدن العدوان على غزة
الثلاثاء ٠٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعتصم مئات النشطاء بمدينة شيكاغو الأميريكية، وذلك لزيادة الضغط على الرئيس الاميركي جو بايدن لوقف الدعم العسكري والمادي لكيان الاحتلال في عدوانه على غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

اعتصام المئات من نشطاء مدينة شيكاغو الأميريكية جاء أثناء حفل انتخابي اقيم في أحد فنادق المدينة لجمع التبرعات لصالح حملة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي كان حاضرا فيه لدعم حملة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وهتف النشطاء خلال الاعتصام الذي رفع المعتصمون فيه الرايات المنددة باستمرار الجرائم في غزة، هتفوا ضد الدعم اللامحدود الذي تقدمه الإدارة الأميركية منذ بداية الحرب لكيان الاحتلال، ورفضهم استخدام "أموال ضرائبهم" لدعم العدوان على قطاع غزة.

وطالب النشطاء، الرئيس بايدن بالتحرك الفوري لوقف القتل الجماعي الذي تمارسه حكومة النتنياهو بحق الفلسطينيين أمام العالم دون تحرك.

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