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بماذا اعترف الاعلام العبري حول الرأي العام العالمي تجاه "اسرائيل"؟

الثلاثاء ٠٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضية، أن جمهورية نيكاراغوا رفعت دعوى قضائية ضد ألمانيا بتهمة "تسهيل الإبادة الجماعية" وتقديم مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل ووقف تمويل "الأونروا".

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في القدس المحتلة ان كانت هناك تعليقات من قبل الاعلام الاسرائيلي حول الدعوى التي قدمتها نيكاراغوا ضد برلين، ابرزها هي تعليق صحيفة يديعوت احرونوت التي قالت "اننا خسرنا الحرب في قطاع غزة وخسرنا سمعتنا امام العالم واصبحنا معزولين في كافة انحاء العالم".

وقال مراسل العالم ان تل أبيب بدأت تشعر بان خسائرها في هذه الحرب لم تكن عسكرية أو مادية فحسب، بل هناك خسارة دولية واليوم العالم ينظر الى كيان الاحتلال الاسرائيلي بانه كيان يرتكب مجازر ويتجاوز كل الاعراف والقوانين الدولية.

وأكد مراسل العالم ان المراقبون غير المنحازين في كيان الاحتلال بدأو يدركون بأن سمعة الكيان تضررت بشكل كامل واليوم اصبح الكيان منبوذا في انحاء العالم.

للمزيد من التفاصيل اليكم الفيديو المرفق..

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