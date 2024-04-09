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 شاهد.. تسع صواريخ ايرانية ترعب الكيان 'الإسرائيلي'

الثلاثاء ٠٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

تحولت إيران خلال السنوات الاخيرة الى لاعب مشهود له عالميا بفضل التقدم منقطع النظير الذي حققته في مجال تصنيع وتنويع الصواريخ بمختلف طرازاتها وقدراتها ومدياتها .

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