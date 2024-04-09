شاهد.. جيش الاحتلال يجر قتلاه الذين سقطوا بكمين مركب في خانيونس

العالم - فلسطين

من جهة اخرى بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد لاستهداف وقصف آليات وحشود جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وتضمنت المشاهد رصد دبابة ميركافا اربعة بمحيط مجمع الشفاء بغزة ثم استهدافها بقذيفة آر بي جي، بينما يقول أحد مقاتلي السرايا: "هذه رسالة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الذي يقول كنا في مجمع الشفاء ولم يمسسنا أي ضرر".

كما تضمن المقطع مشاهد قصف مشترك بالصواريخ، مع قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ومشاهد أخرى لقصف مشترك بقذائف الهاون، مع لواء العامودي.