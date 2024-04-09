'كمائن الأبرار'.. عمليات نوعية لــ'القسام' ضد الإحتلال + فيديو

العالم - فلسطين

وأطلقت كتائب القسام اسم "كمين الأبرار" والذي هو في حقيقته مجموعة كمائن للعملية التي عرضت تفاصيلها من لحظة التخطيط حتى التنفيذ عصر يوم السابع والعشرين من رمضان من النقطة صفر في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس.

ويعرض الفيديو مجموعة من كتائب القسام وهي تخطط لتنفيذ العملية، ومن تعرض لعملية زراعة العبوات الناسفة، وانتشار أفراد النخبة في كمائنهم.

ووثق الفيديو وصول أفراد القوة الإسرائيلية كما كان متوقعا، حيث تعرضوا لإطلاق نار مباشر، وأجهزت نخبة القسام على 3 منهم، ومن ثم عند وصول الدبابات للمساعدة والإنقاذ جرى استهدافها، قبل أن يجري تفجير منزل به مجموعة من الجنود.

وقال مصدر قيادي بالقسام: "ما يظهر في المشاهد المصورة جانب من العملية وما حدث ولم يتم توثيقه أكبر بكثير. وأكد المصدر قيادي أن الإعداد والتجهيز لهذا الكمين تم طوال ٥٠ يوما في منطقة الزنة، مضيفا: وفق معلومات استخبارية ورصد مكثف حددنا مسار عودة جنود وآليات العدو وأعددنا الكمين".

وسبق أن أعلنت كتائب القسام تمكن "مقاوميها من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" وفور تقدم قوات الإنقاذ للمكان ووصولهم لوسط حقل ألغام أعد مسبقًا تم استهدافهم بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد".

وقالت "أكد مقاتلونا مقتل 6 جنود صهاينة وتحولهم لأشلاء وإيقاع عدد آخر بين قتيل وجريح، في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".