مراسل العالم: استشهاد رئيس بلدية المغازي حاتم الغمري خلال قصف إسرائيلي على غزة

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا الى قيام جيش الاحتلال الاسرائيلي بقصف منزل حاتم الغمري رئيس بلدية المغازي الذي استشهد هو وعائلته صبيحة هذا اليوم، حيث كانت قد نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر لها أن طائرة حربية تابعة للاحتلال قصفت مبنى الداخلية في مخيم المعازي وسط قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد رئيس بلدية المغازي حاتم الغمري، واثنين من المواطنين، وتم نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى.

بالاضافة الى قصفه واستهدافه للمناطق شرقي خان يونس وقصفه لمنطقة حي التنور في مدينة رفح.

وأكد مراسلنا استمرار جيش الاحتلال بغاراته على مختلف المناطق في قطاع غزة منوها الى ان السكان الفلسطينيين عادوا الى منازلهم في مدينة خان يونس حيث لم يجدوا منازلهم وهنالك محاولات منهم على البقاء والصمود والحياة من خلال انشاء الخيام جانب منزلهم وقيام بلدية بني سهيله في المناطق الشرقية لخان يونس بمحاولة اعاده احياء الحياة هناك من خلال اصلاح خطوط المياه والكهرباء في تلك المناطق وحتى هذه اللحظة يعثر الفلسطينيون بين الحينه والاخرى على جثامين وجثث لشهداء ومدنيين فلسطينيين ارتقوا خلال المعركة العسكرية التي استشهدوا فيها في مدينة خان يونس.

تتعرض مناطق عدة في قطاع غزة لغارات إسرائيلية منذ فجر اليوم الثلاثاء، سقط فيها شهداء وجرحى، بينما تواصل المقاومة الفلسطينية مواجهة الاحتلال واستهداف وحداته القتالية في مناطق متفرقة من القطاع.

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