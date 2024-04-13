المقاومة الفلسطينية تدعو للتصدي الشعبي والعمل المقاوم بالضفة الغربية

العالم – خاص بالعالم

قوات الاحتلال اقتحمت قرى رمانة، زبوبا، عانين والطيبة، وانتشرت وسط تلك القرى، وفي محيط منازل المواطنين، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها واستجوبت ساكنيها.

أما في قلقيلية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة بالتزامن مع انتشار القناصة في عدة أماكن، واحتجاز عددا من الشبان وأخضعتهم للتحقيق الميداني.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي السموع جنوب المدينة وبني نعيم شرقها، واحتجزت مجموعة من الشبان عند أحد الحواجز.

وترامنت الاقتحامات مع هجمات شنها قطعان المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتها في العديد من المناطق بحماية جيش الاحتلال.

حيث أطلق جيش الاحتلال العنان للمستوطنين لتنفيذ اعتداءات واسعة في الضفة الغربية بعد العثور على جثة مستوطن قتل في هجوم وفقا لما أعلنه الاحتلال حيث اعتدى المستوطنون على قرية دوما جنوب نابلس، وقرى المغير وأبو فلاح ودير دبوان وترمسعيا شرق رام الله ما اسفر عن ارتقاء شهيد وعدد من الاصابات.

وأطلق المستوطنون النار على مركبات للفلسطينيين على طريق المعرجات بين مدينتي رام الله وأريحا. كما قطع المستوطنون الطرق في خلة النحلة شرق بيت لحم ومنعوا الأهالي من الوصول إلى أراضيهم.

حركة حماس دعت في بيان إلى التصدي الشعبي والعمل المقاوم في الضفة الغربية لوضع حد لهجمات المستوطنين مشيرة إلى أن هذه الهجمات ممنهجة ولها أهداف عدة، ويتم تنفيذها بغطاء عسكري وسياسي من حكومة الاحتلال.

حركة الجهاد الإسلامي اعتبرت أن الاعتداءات المجرمة التي يرتكبها المستوطنون الصهاينة بتحريض حكومي وبحماية المؤسسة العسكرية تأتي في سياق المخططات التي يعد لها الكيان لتهجير الشعب من الضفة، واستكمالاً لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأبي والمتمسك بأرضه في غزة.

القوى الوطنية والاسلامية دعت لافشال محاولات المستعمرين الهادفة لترويع القرى والبلدات الفلسطينية مشددة على ضرورة الحفاظ على حالة استنفار، ويقظة دائمة ومتواصلة، لإفشال المخططات الإسرائيلية.كما دعت منظمات شبابية وطلابية في الضفة الغربية للاستنفار والتصدي لحملات المستوطنين المسعورة.

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