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عملية تمثل ضربة اقتصادية للكيان الإسرائيلي..

تفاصيل إيقاف حرس الثورة الإسلامية سفينة شحن تابعة للكيان الإسرائيلي

السبت ١٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

هكذا تم احتجاز سفينة تابعة للكيان الاسرائيلي في مياه الخليج الفارسي، عبر عملية انزال جوي. 

العالمخاص بالعالم

عملية الايقاف نفذتها بحرية حرس الثورة الاسلامية، بالقرب من مضيق هرمز، ثم اقتاد سفينة الشحن الى السواحل الايرانية.

السفينة المحتجزة مملوكة لرجل الاعمال الاسرائيلي إيال عوفر، وتحمل اسم، إم إس سي أرييس، كانت ترفع العلم البرتغالي.

مصادر مطلعة اكدت ان السفينة الاسرائيلية اوقفت بيانات التتبع الخاصة بها، ورفضت الرد على الاسئلة اللازمة التي وجهت اليها، وهو ما يخالف قوانين البحار التي تؤكد ضرورة العمل بانظمة التعريف لدرء خطر التصادم في البحار ورصد السفن التي تتلاعب او تتجاوز القوانين المحلية.

وفي أول رد اسرائيلي، اعتبر وزير خارجية كيان الاحتلال إيلي كوهين ان ايران انتهكت القانون الدولي، عبر تنفيذ ما ادعى انه عمليات قرصنة، فيما رفع جيش الاحتلال حالة التأهب القصوى.

وقال دانيال هاغاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي:""إسرائيل" في حالة تأهب قصوى. لقد رفعنا استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر. ونحن مستعدون أيضا للرد".

حادث ياتي، وسط تصاعد التوتر في المنطقة، مع ترقب العالم للرد الايراني على الجريمة الاسرائيلية الارهابية بحق القنصلية الايرانية في دمشق، بعض وسائل الاعلام الغربية ربط عملية التوقيف بالرد الايراني المنتظر.

الا ان محللين سياسيين اعتبروا ان رسالة العملية بان السفن الاسرائيلية لن تمر من مضيق هرمز مرة اخرى، بناء على تصريحات قائد بحرية حرس الثورة علي رضا تنكسيري الذي اكد ان الوجود الاسرائيلي في الامارات يمثل تهديدا لطهران وانها قد تغلق مضيق هرمز في حالة الضرورة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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