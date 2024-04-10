ايران ومعاقبة كيان الإحتلال الوعد الحق.. عيد غزة ايمان وثبات رغم قساوة العدو

العالم - بانوراما

وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا اشتياني قال لنظرائه في الدول الاسلامية لمناسبة عيد الفطر السعيد بأن الكيان الصهيوني عمد الى تجاوز الخطوط الحمراء الدولية بكل صلافة وأمام أنظار العالم عبر استهدافه المباني الدبلوماسية بما في ذلك العدوان على القنصلية الايرانية بدمشق والذي اسفر عن استشهاد عدد من المواطنين الايرانيين والسوريين.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: رغم تواصل عدوان الاحتلال ومجازره بحق غزة وأهلها استقبل الفلسطينيون عيد الفطر السعيد بتعظيم شعائر الله وأداء صلاة العيد فوق الركام والردم.



ووفيما أطلق الفلسطينيون تكبيرات العيد من أمام أحيائهم ومساجدهم ومنازلهم المدمرة توجه مئات بل آلاف الفلسطينيين لزيارة شهدائهم وعائلاتهم التي قضت في العداون معاهدين انسفهم رغم المرارة وحرب الإبادة التي تشن عليهم بمواصلة الصمود في أرضهم حتى تحقيق النصر ودحر الاحتلال.

.وفي مراكز الإيواء في غزة حيث الظروف القاسية والحرمان وتجويع وحصار الاحتلال حاول نشطاء وفلسطينيون رسم الفرحة على وجوه الأطفال النازحين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.